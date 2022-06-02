Уральский завод гражданской авиации будет производить комплектующие для Airbus и Boeing

Среди получивших сертификаты – Уральский завод гражданской авиации. Фото: Евгения Скачкова

Пять российских компаний получили сертификаты, позволяющие разрабатывать запчасти для иностранных самолетов Airbus и Boeing. Среди них — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

"Уральский завод гражданской авиации располагает квалифицированными кадрами, современным диагностическим оборудованием, парком высокоточных станков. Предприятие имеет более чем 80-летний опыт ремонта авиационной техники, в том числе и зарубежного происхождения. При этом по ряду комплектующих, используемых для ремонта авиатехники, завод освоил их самостоятельное производство, имея все необходимые разрешительные документы. Применительно к выпуску комплектующих изделий для воздушных судов иностранного производства нами сейчас проводится работа по изучению этого рыночного сегмента, определению потребностей авиакомпаний. Мы ведем тесный диалог с потенциальными заказчиками", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе УЗГА.

Разрешение на производство также получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, "Авиационные инженерные решения", Институт авиационного приборостроения "Навигатор", передают "Ведомости", ссылаясь на источник, близкий к Росавиации.

Отмечается, что большинство компаний готовятся к импортозамещению деталей интерьера, пассажирских кресел и кухонного оборудования. В частности, "Авиационные инженерные решения" получили сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов.

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