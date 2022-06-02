Евгений Куйвашев выделил 2,8 миллиона на приюты для бездомных животных

Средства гранта можно будет направить на устройство вольеров и стерилизацию бездомных собак. Фото: Алексей Кунилов

Гранты на приюты для бездомных животных получат некоммерческие организации Свердловской области — из регионального бюджета выделят более 2,8 миллиона рублей.

Решение озвучили на заседании правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Отмечается, что полученные средства можно будет направить на устройство вольеров и стерилизацию бездомных собак.

"Распределение грантов будет проходить на конкурсной основе. К участию в конкурсе допускаются социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания животных и ухода за ними. При этом опыт работы в сфере защиты животных у некоммерческой организации должен составлять не менее одного года", – сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Напомним, Евгений Куйвашев в начале февраля обратил внимание местных глав на большое количество собак на улицах и поручил активно включиться в работу по отлову и пристрою безнадзорных животных. За четыре месяца в регионе отловлено более 3 тысяч и стерилизовано около 2 тысяч собак. Почти 1,5 тысячи из них были пристроены.

Животные временно содержатся в 12 приютах, 11 из которых – частные. Для решения проблемы гуманного обращения с животными без владельцев в Свердловской области разработали дорожную карту по созданию приютов, которая предусматривает их строительство в каждом управленческом округе и в Екатеринбурге.

Для регулирования численности животных ветстанции региона проводят дни льготной стерилизации. Расписание процедур размещено на сайтах ветстанций, на странице департамента ветеринарии и в официальной группе департамента в социальной сети "ВКонтакте".

Читайте также:

На Среднем Урале выбрали места под строительство приютов для животных.