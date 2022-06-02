Городские легенды о «золотом двадцатилетие» Уралмаша станут аудиогидом

МТС и Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ) приглашают екатеринбуржцев принять участие в составлении экскурсионного маршрута и создании аудиогида по микрорайону Уралмаш.

Для участия в работе над путеводителем по Уралмашу нужно отправить на сайт ИА Моменты свои воспоминания, связанные с жизнью этого района в 60-70-х годах 20 века. Самые интересные из присланных историй будут литературно обработаны, начитаны профессиональными дикторами и включены в новый путеводитель, работу над которым МТС ведёт совместно с преподавателями и студентами ЕАСИ.

Путеводитель «Городские легенды. Уралмаш» будет создан в рамках серии аудиогидов МТС и размещён для свободного скачивания и онлайн-использования на платформе MTCHYPERLINK "https://live.mts.ru/ekaterinburg" HYPERLINK "https://live.mts.ru/ekaterinburg"Live и позволит туристам самостоятельно совершать экскурсии по соцгороду легендарного «завода заводов».

«Создание аудиогидов для самостоятельных экскурсий по городам России стало доброй традицией в МТС. Готовясь к летнему наплыву туристов, каждую весну мы вместе с екатеринбуржцами думаем, чем ещё мы можем удивить наших гостей. Так нами уже были созданы популярные аудиогиды по екатеринбургскому зоопарку, необычный маршрут по центру города, демонстрирующий, как известные достопримечательности, так и скрытые от глаз, но заслуживающие внимания объекты стрит-арта. Прошлой весной появился маршрут, посвященный 35-летия Свердловского рок-клуба. Новый путеводитель по Уралмашу должен заинтересовать не только иногородних экскурсантов, но и самих горожан, для которых этот район по тем или иным причинам остаётся терра инкогнита», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

"Уральский завод тяжелого машиностроения – УЗТМ или просто Уралмаш – один из символов советского времени. Символ индустриализации, организации нового быта, дерзкого архитектурного планирования. Почти все периоды вековой истории этого района были не простыми – строительство завода-гиганта в рекордные сроки; приём в начале Великой Отечественной войны работников предприятий, эвакуированных из других городов; возведение благоустроенного жилья методом «самостроя» и переселение тысяч семей из землянок и бараков. Но только один маленький период в жизни этого микрорайона может считаться относительно лёгким и безмятежным – это период 60-70-х годов прошлого века. Именно этот период сих пор не отражён на экскурсионной карте Екатеринбурга и может оказаться широко востребованным туристами", – считает проректор по научной работе Екатеринбургской Академии Современного искусства Лариса Петрова.

Помимо MTCHYPERLINK "https://live.mts.ru/ekaterinburg" HYPERLINK "https://live.mts.ru/ekaterinburg"Live путеводитель «Городские легенды. Уралмаш» уже в июне можно будет найти на платформе аудио путеводителей izi.travel и в специализированном мобильном приложении для путешествий WeGoTrip.