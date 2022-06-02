Темы дня

Общество
2 июня 2022, 13:48

Евгений Куйвашев присвоил звание "Заслуженный предприниматель" директору "Таганского ряда"

Евгений Куйвашев

Соответствующий указ Евгения Куйвашева опубликован 2 июня. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный предприниматель Свердловской области". В документе обозначены два уральских бизнесмена.

За особые заслуги, способствующие развитию и укреплению региона, почетное звание присвоили:

  • директору ЗАО "Таганский ряд" Анатолию Никифорову;
  • гендиректору ООО "Корпорация "Пумори" Александру Баландину.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Анатолий Никифоров возглавляет "Таганский ряд" уже почти 30 лет. Предприниматель также активно ведет благотворительную деятельность: в 1997 году был создан региональный благотворительный фонд "Таганский" для наиболее эффективного оказания помощи нуждающимся семьям погибших в Афганистане, вдовам, детям-сиротам, воспитанникам детских садов, инвалидам.

В 2011 году Анатолий Никифоров стал депутатом Заксобрания Свердловской области от Верх-Исетского одномандатного избирательного округа.

Александр Баландин с 1989 по 1998 годы работал в компании "Пумори" на разных должностях, затем перешел в ООО "Техтрейд". Параллельно с работой он проходил обучение в Государственной академии профессиональной переподготовки руководящих работников. В 2003 году он занял пост исполнительного директора управляющей компании ООО "Пумори-группа". В последствии Александр Баландин стал гендиректором предприятия.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.06.2022, 19:28 / Общество
В Екатеринбурге перекроют улицу Войкова на 15 дней
02.06.2022, 18:45 / Общество
Свердловские власти поддержат авиакомпанию "Уральские авиалинии" и Кольцово
02.06.2022, 18:08 / Экономика
ПФР увеличит размер пособий в связи с ростом прожиточного минимума
02.06.2022, 17:54 / Общество
В августе в Верхнюю Пышму запустят "Львят"
02.06.2022, 17:28 / Общество
Евгений Куйвашев вскоре подпишет указ об отмене масочного режима в Свердловской области