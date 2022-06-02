Евгений Куйвашев присвоил звание "Заслуженный предприниматель" директору "Таганского ряда"

Соответствующий указ Евгения Куйвашева опубликован 2 июня. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный предприниматель Свердловской области". В документе обозначены два уральских бизнесмена.

За особые заслуги, способствующие развитию и укреплению региона, почетное звание присвоили:

директору ЗАО "Таганский ряд" Анатолию Никифорову;

гендиректору ООО "Корпорация "Пумори" Александру Баландину.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Анатолий Никифоров возглавляет "Таганский ряд" уже почти 30 лет. Предприниматель также активно ведет благотворительную деятельность: в 1997 году был создан региональный благотворительный фонд "Таганский" для наиболее эффективного оказания помощи нуждающимся семьям погибших в Афганистане, вдовам, детям-сиротам, воспитанникам детских садов, инвалидам.

В 2011 году Анатолий Никифоров стал депутатом Заксобрания Свердловской области от Верх-Исетского одномандатного избирательного округа.

Александр Баландин с 1989 по 1998 годы работал в компании "Пумори" на разных должностях, затем перешел в ООО "Техтрейд". Параллельно с работой он проходил обучение в Государственной академии профессиональной переподготовки руководящих работников. В 2003 году он занял пост исполнительного директора управляющей компании ООО "Пумори-группа". В последствии Александр Баландин стал гендиректором предприятия.