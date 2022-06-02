На Среднем Урале будут выдавать электронные сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов

На реализацию проекта в Свердловской и Тюменской областях было выделено около 300 млн рублей. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале стартовал пилотный проект Минтруда РФ по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, которые теперь смогут пройти курс восстановления за счет государственных средств. На реализацию проекта в Свердловской и Тюменской областях было выделено около 300 млн рублей.

Со 2 июня дети в возрасте от 4 до 17 лет, инвалидность которых установлена впервые, могут обратиться в специализированные соцучреждения региона и получить реабилитацию, оплатив курс электронным сертификатом. Документ можно получить через Фонд социального страхования, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Потратить сертификат можно на круглосуточное пребывание в учреждении с сопровождением или без него либо на реабилитацию в полустационарных условиях. В зависимости от услуги, на сертификат будут зачислены разные суммы: 102,9 тыс. рублей, 96,6 тыс. рублей, 79,8 тыс. рублей соответственно.

Срок комплексной абилитации и реабилитации в рамках проекта составляет три недели. Услуги по электронным сертификатам будут оказывать: