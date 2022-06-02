Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" свердловского электромеханика

Владимир Путин 2 июня подписал указ "О награждении государственными наградами РФ". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 2 июня подписал указ "О награждении государственными наградами РФ". В документе есть имена четырех свердловчан.

Медалью "За спасение погибавших" награжден электромеханик РЖД Александр Калашников.

"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Калашникова Александра Геннадьевича — электромеханика Смычкинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки свердловского филиала РЖД", — говорится в тексте указа.

Два главных научных сотрудника отдела ФГБУН "Института философии и права УрО РАН" Владимир Лобовиков и Леонид Фишман награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, заведующий кафедрой геологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых в Уральском государственном горном университете Владимир Душин удостоен почетного звания "Заслуженный геолог РФ".

Документ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.