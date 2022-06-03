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Общество
3 июня 2022, 09:57

Владимир Путин может приехать на открытие ЕКАДа в сентябре

Владимир Путин

Глава государства может приехать в Екатеринбург в сентябре. Фото: пресс-служба Кремля

Вице-премьер Марат Хуснуллин пригласил президента РФ Владимира Путина на открытие Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Речь об этом шла на совещании по вопросам дорожного строительства.

"Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге. Вы помните, мы дали дополнительные деньги. Просим вас поставить в ваш график в сентябре открытие с вашим участием", – сказал зампредседателя правительства РФ. Он также добавил, что полноценно ЕКАД будет готов в этом году.

Кстати, по завершении работ на ЕКАД получится объединить в транспортный каркас федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 "Урал", Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт). Это позволит разгрузить улично-дорожную сеть города, выведя транзитный транспорт за его пределы.

Марат Хуснуллин также рассказал главе государства о продолжении работ на трассе М-12. Так, по его данным, на участке Казань – Екатеринбург ведется подготовка территорий, перекладывают сети.

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Областная газета Свердловской области

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