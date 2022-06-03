"Уралочку" презентовали на федеральном уровне

Оформление и выдача единой социальной карты "Уралочка" занимает 15 минут. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область представила на федеральном уровне опыт внедрения Единой социальной карты "Уралочка". О результатах проекта на форуме "Карта жителя и городские сервисы 2022" рассказал заместитель министра соцполитики региона Алексей Сабитов.

Он отметил, что "в условиях меняющейся конъюнктуры рынка карта жителя региона обретает облик инструмента дополнительной поддержки населения: помимо поступающих на нее мер соцподдержки и наличия транспортного приложения, многие торговые и аптечные сети на территории региона предлагают дополнительные скидки, бонусные программы, что, по сути, позволяет минимизировать расходы жителей региона".

На форуме также обсуждались ключевые вопросы, связанные с созданием концепции карт жителей регионов и городов, с расчетом финансовой модели, интеграции карты с различными транспортными и иными приложениями, перспективами ее виртуализации и продвижения дополнительных сервисов.

Напомним, проект Единой социальной карты стартовал по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Карта представляет собой пластиковый носитель с электронным приложением и охватывает большой спектр услуг и сервисов для держателей ЕСК.

По данным областного департамента информполитики, на Среднем Урале выдано уже более 180 тысяч карт. Для оформления "Уралочки" необходимо обратиться в расположенные на территории региона офисы оператора, банков-соэмитентов либо в офисы МФЦ.