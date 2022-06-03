АНТИКРИЗИСНЫЙ ПРОТОКОЛ ЕИС-2604. КАК СОХРАНИТЬ БИЗНЕС В СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА

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Российский бизнес прошел непростой путь: от рыночных палаток начала 90-х до международного признания конца 2010-х. Но все же такого кризиса как в наши дни он на себе еще не испытывал. Из-за мощнейшего санкционного давления, пандемии, разрыва товарных цепочек, волатильности курса и сокращения доходов населения малые и средние компании ежедневно терпят убытки. Теряют клиентов и поставщиков, приостанавливают или вовсе ликвидируют свою деятельность. Не добавляет оптимизма и заморозка иностранных активов российских предприятий за рубежом, отключение нашей страны от SWIFT и многие другие меры, принятые то ли на время, то ли навсегда. С какими конкретными проблемами сегодня сталкивается российский бизнес? Как в этой ситуации перестраиваются компании, чтобы не оказаться на обочине? Каким образом обеспечить собственный рост и занять новые рынки? Читайте об этом в нашем материале.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

На текущий момент отмечается несколько ключевых проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в России. И в первую очередь, это кассовые разрывы - временный недостаток денежных средств на счету компаний и неспособность руководства осуществлять оплату расходов организаций. Разрывы возникают в случаях, когда сроки поступления денежных средств на предприятие не совпадают со сроками платежей. Вторая по значимости проблема - это дебиторские задолженности. Чтобы не потерять постоянных клиентов предприниматели вынуждены отдавать свою продукцию в рассрочку, а потом месяцами ждать оплаты. Кроме того, среди ключевых проблем малого и среднего бизнеса в наши дни отмечаются значительные колебания выручки, нестабильные закупочные цены, недостаток инвестиций, падение покупательского спроса и, наконец, массовый исход иностранного капитала с российского рынка. В такой ситуации одни собственники замораживают свой бизнес и уходят с рынка, а другие ищут возможные варианты повышения эффективности. А это, как раз, сфера приложения современных бизнес-решений, основанных на оцифровке предприятий, точном анализе и оптимизации расходов.

ПРОВЕРЕННЫЕ СПОСОБЫ

Однако для решение своих проблем многие предприниматели по-прежнему действуют по старинке. Одни используют проверенный временем режим жесткой экономии. Например, проводят переговоры с поставщиками на предмет снижения цен. Не помогает – можно договориться о предоставлении отсрочек платежей, оплаты частями, скидках за покупку более крупными партиями. Другие переводят работников на удаленку и отказываются от аренды офисов. Современные сервисы дистанционного общения вполне позволяют это сделать без потери качества коммуникации. Есть бизнесмены, которые оптимизируют фонд заработной платы. Впрочем, в некоторых случаях это происходит само собой. Потому что в настоящих условиях менеджеры чаще всего не выполняют планы продаж, а значит дополнительно платить им не приходится. И практически все пользуются налоговыми или кредитными каникулами, объявленными государством. Несомненно, некоторые из вышеуказанных способов могут на время сгладить последствия кризиса. Так сказать, купировать болезнь. Но все они не работают на достижение главной цели - не повышают эффективность, не способствуют увеличению прибыли, не предлагают новые точки роста и направления для развития. А это, в конечном счете, может обернуться упущенными возможностями и банкротством.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПРОТОКОЛ

Но как выжить в условиях кризиса 2022, каким образом использовать его для укрепления собственных позиций на рынке? Для этого существуют системы антикризисного управления, которые активно применяются в рамках реализации безвозмездных программ поддержки инновационных и технологических предприятий. Одна из из них - Антикризисный протокол [ЕИС-2604] или система финансового управления и планирования. Это программа управления, разработанная платформой АНО ЦИФРОТЕХ и протестированная на ряде предприятий строительной и торговой отраслей еще в 2020 году.Ееприменение позволило участвующим субъектам в период пандемии вырасти немного немало на 20-100%. Проект представляет собой интенсив с профессиональным финансовым директором, в ходе которого предприятия оснащаются необходимыми технологиями оцифровки, инструментами финансово-управленческого планирования, а также регламентами управления запасами и ресурсами. Кроме того, в программе прорабатывается проект привлечения невозвратных инвестиций со стороны государства на развитие бизнеса. По сути Антикризисный протокол - это комплексная система сбора и представления информации о деятельности компании, призванная облегчить контроль и принятие управленческих решений. Структурно, она состоит из восьми активных модулей, каждый из которых отвечает за свое направление. В комплексе, они дают возможность вывести управление бизнесом на новый уровень и с высокой степенью точности определить необходимые точки роста во время экономического кризиса:

1. Оцифровка бизнес-модели предприятия Систематизируем сбор всех отчетов и метрик. Выявляем показатели, которые напрямую влияют на прибыль. 5.Анализ и оптимизация расходов Составим план по безопасному сокращению затрат. Снизим финансовую нагрузку без потери ключевых позиций. 2. Контроль кассовых разрывов Внедрим систему, которая позволит избежать ситуации, когда деньги внезапно закончились. 6. Антикризисная политика бизнеса Пересмотрим модель, взаимоотношения с клиентами, активы с целью максимального освобождения денег. 3. Получение льгот от государства Повысим грантопригодность бизнеса для получения максимальных преференций и субсидий от государства. 7. Работа над повышением прибыли Найдем и просчитаем точки роста выручки. Возьмем под контроль ключевые показатели. 4. Внедрение системы планирования Построим полную финансовую модель бизнеса. Просчитаем актуальные проекты и гипотезы. 8. Систематизация управления предприятием Назначим ответственных за каждый показатель. Регламентируем систему исполнения планов.

Для внедрения программы на предприятиях малого и среднего бизнеса, независимо от специфики деятельности, требуется не более недели. Все происходит под руководством трекеров - успешных менеджеров с многолетним опытом управления финансами. На данный момент Антикризисный протокол устанавливается безвозмездно в рамках государственного проекта поддержки инновационного предпринимательства АНО ЦИФРОТЕХ.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Не для кого не секрет, что кризис 2022 затронул практически все сегменты отечественного рынка, не относящиеся к продажам товаров первой необходимости. Конечно, в обычной офлайн-рознице падение проявляется сильнее, но и электронная коммерция терпит убытки. По данным аналитиков, больше других страдают такие направления как электроника и бытовая техника, мобильные телефоны и аксессуары, мебель и товары для дачи, строительные материалы, микробизнес в целом. Более четверти (26%) представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации. Это самый худший показатель за последние три года. Таким образом, внедрение новых технологий финансового и управленческого учета, в частности, Антикризисного протокола может оказаться не только подспорьем, но и настоящим окном возможностей для малого и среднего бизнеса. Ведь, когда одни компании разоряются и сходят с дистанции, другие непременно занимают их место и развиваются.