Евгений Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима

Документ вступит в силу с 4 июня. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области отменяют масочный режим. Указ подписал сегодня глава региона Евгений Куйвашев.

Документ будет опубликован на официальном портале pravo.gov66.ru и вступит в силу 4 июня.

По новым правилам с жителей региона снимается обязанность использовать индивидуальные средства защиты в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах. Работодатели теперь также не обязаны контролировать ношение масок сотрудниками.

Наряду с этим, на Среднем Урале сохраняются рекомендации по самоизоляции на дому лиц старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания. В режиме готовности к реагированию на эпидситуацию остаются медучреждения, учреждения образования, областные и муниципальные органы власти.

Отметим, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает постепенно снижаться — за прошедшие сутки в регионе было выявлено 113 новых пациентов с ковидом.