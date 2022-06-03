Демидовский маршрут получил статус национального

Демидовский маршрут начинается в Екатеринбурге, затем следует в Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Экспертный совет при Ростуризме принял решение о присвоении Демидовскому турмаршруту статус национального. Свердловские власти планируют запустить его в День России, 12 июня.

Ранее статус национального имел только Императорский маршрут из Екатеринбурга в Алапаевск. Демидовский маршрут, протяженность которого составляет 329 км, начинается в Екатеринбурге, затем следует в Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Путешествие длится три дня и две ночи, сообщает региональный департамент информполитики.

"Для Свердловской области появление национального маршрута — большое событие. Это показатель узнаваемости региона и очень высокого качества обслуживания. Примечательно, что первый тур по новому маршруту приурочен ко Дню России. Путешествие отражает не только развитие промышленности на Урале и в России, но и знакомит с Демидовыми — меценатами и патриотами", — заявил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Как сказала руководитель регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, этот маршрут разрабатывался с 2020 года при поддержке туристического сообщества. По ее словам, одобрение маршрута на федеральном уровне говорит о том, что Свердловская область соответствует новым требованиям внутреннего туризма, и это дает региону возможность претендовать на дополнительное финансирование для создания туристической инфраструктуры.

"В настоящее время маршрут представляет собой путешествие на автобусе, рассматривается возможность в перспективе сделать его и железнодорожным. В 2022 году планируется шесть пробных поездок, продажа билетов уже открыта", — подчеркнула директор центра развития туризма региона Марина Хлебникова.

Демидовский маршрут познакомит туристов не только с промышленным наследием династии Демидовых, но и расскажет о быте великих уральцев, их меценатской деятельности.

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