Прокуратура проверит информацию о найденных в Ревде контейнерах со зловонной жидкостью

Подозрительные контейнеры были обнаружены на территории заброшенного коровника. Фото: Алексей Кунилов

В Ревде на территории заброшенного коровника в селе Кунгурка обнаружили контейнеры со зловонной и вероятно токсичной жидкостью. Городская прокуратура организовала проверку.

Отмечается, что подозрительные контейнеры находятся возле реки Кунгурка, которая является притоком реки Чусовой.

"По данным СМИ, на территории заброшенного коровника в селе Кунгурка неизвестные разместили 38 еврокубов (38 тыс. литров) с неопознанной жидкостью, имеющей едкий запах, возможно токсичной", — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ситуация будет находиться на контроле у органов региональной прокуратуры. Для проведения проверки привлечены специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии.