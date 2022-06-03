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Общество
3 июня 2022, 16:19

В Свердловской области нет безопасных водоемов

купание запрещено

Даже хорошо знакомые, но не оборудованные для купания водоемы опасны для жизни. Иллюстрация: Максим Смагин

Жителям Свердловской области напомнили об отсутствии безопасных водоемов для купания в регионе.

По данным пресс-службы областного Управления Роспотребнадзора, в этом году от арендаторов прибрежных зон не поступало заявок на получение санитарно-эпидемиологических заключений о качестве воды. Соответственно, разрешительных документов выдано не было.

Там также уточнили, что для обеспечения благополучия населения и недопущения осложнения эпидемиологической обстановки осуществляется мониторинг качества воды на 84 объектах. Исследования водоемов проводится в 113 контрольных точках.

"По состоянию на 3 июня отобрано и исследовано 54 пробы воды на санитарно-химические показатели, 238 проб на микробиологические показатели, 54 пробы на паразитологические показатели", — рассказали в надзорном ведомстве.

О правилах безопасности на воде читайте тут. Стоит помнить, что вода особенно опасна для детей, оказавшихся без присмотра родителей. Один несчастный случай уже произошел в уральской столице. На Малоистокском пруду утонул подросток. Об инциденте читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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