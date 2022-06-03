Свердловские предприниматели могут поучаствовать в опросе о самых востребованных профессиях

Принять участие могут руководители предприятий любых отраслей в период с 6 июня по 22 июля. Фото: Павел Ворожцов

Минтруда РФ проводит исследование по определению наиболее востребованных профессий рабочих и должностей на региональном рынке труда. Принять участие могут руководители предприятий любых отраслей в период с 6 июня по 22 июля.

Чтобы заполнить соответствующую анкету необходимо пройти по этой ссылке и следовать инструкциям.

Полученные в ходе опроса сведения позволят определить наиболее востребованные на региональном рынке труда профессии для организации обучения и (или) переподготовки кадров, а также для обучения и трудоустройства определенных категорий работников и реализации различных форм занятости, актуальных для работодателей субъекта РФ.