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Общество
3 июня 2022, 17:30

Свердловские предприниматели могут поучаствовать в опросе о самых востребованных профессиях

IT

Принять участие могут руководители предприятий любых отраслей в период с 6 июня по 22 июля. Фото: Павел Ворожцов

Минтруда РФ проводит исследование по определению наиболее востребованных профессий рабочих и должностей на региональном рынке труда. Принять участие могут руководители предприятий любых отраслей в период с 6 июня по 22 июля.

Чтобы заполнить соответствующую анкету необходимо пройти по этой ссылке и следовать инструкциям.

Полученные в ходе опроса сведения позволят определить наиболее востребованные на региональном рынке труда профессии для организации обучения и (или) переподготовки кадров, а также для обучения и трудоустройства определенных категорий работников и реализации различных форм занятости, актуальных для работодателей субъекта РФ.

Областная газета Свердловской области

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