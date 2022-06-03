Свердловский депутат Госдумы раскритиковал коллегу, который обратился в Генпрокуратуру из-за скандала в лицее № 12

Депутат от Свердловской области предложил не растрачивать ресурсы Генпрокуратуры на вопросы, которые смогут решить региональные власти. Фото: сайт свердловского отделения партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов раскритиковал члена комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутата Анатолия Выборного, который обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить лицей № 12 в Екатеринбурге на наличие пропаганды ЛГБТ. Максим Иванов считает, что его коллега хочет "попиариться".

Свое послание Анатолию Выборному свердловский депутат опубликовал в своем telegram-канале.

"Видимо в России решены все вопросы безопасности и коррупцию мы искоренили полностью, если коллега начинает интересоваться содержанием творческой самодеятельности в отдельно взятой школе, расположенной в регионе, в котором он никогда не жил и представителем которого никогда не являлся", — пишет Максим Иванов.

Он напомнил, что в комитете по безопасности и противодействию коррупции работает другой представитель Свердловской области в Госдуме — Андрей Альшевских, который мог бы обсудить с Анатолием Выборным инцидент в екатеринбургском лицее. Максим Иванов считает, что обращение в Генпрокуратуру, а не к своему коллеге, ставит под сомнение истинные мотивы высказывания.

Депутат от Свердловской области предложил не растрачивать ресурсы Генпрокуратуры на вопросы, которые смогут решить региональные власти.

"Анатолий Борисович, у нас хватает ресурсов и знаний, чтобы вместе с губернатором решать актуальные проблемы родного региона, заниматься его развитием и не растрачивать серьезный ресурс Генеральной прокуратуры на поиски, как вы сказали, "подражания западной извращенной псевдокультуры". Особенно там, где этого подражания нет", — заявил Максим Иванов.

Также в целях создания благоприятных возможностей для развития и творческой самореализации детей свердловский депутат предложил обсудить вопрос расширения действия "Пушкинской карты" для школьников.