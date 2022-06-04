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Общество
4 июня 2022, 09:54

В Березовском под стражу взяли трех цыган-гастролеров

содержание под стражей

Фигуранты нашумевшего дела находятся в камерах изолятора временного содержания ОВД Березовского. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Березовском по решению суда три цыгана-гастролера из Ставропольского края взяты под стражу. Они подозреваются в групповом нападении на местного жителя.

Инцидент произошел 2 июня. Группа мужчин на "Газели" со ставропольскими номерами ездила по частному сектору и собирала лом цветмета. Одному из местных жителей это не понравилось. Завязалась ссора, перешедшая в драку. В результате березовчанин был доставлен в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

"Бой" был явно неравным. На одного жителя Березовского напали одновременно несколько "гастролеров", у одного в руках был тяжелый металлический предмет", — раскрыл подробности случившегося пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что по признакам разбоя было возбуждено уголовное дело.

Судьи Лилия Чечулина и Оксана Степанова, рассмотрев материалы сыщиков, согласились с их ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении трех граждан. Расследование криминальной истории продолжается.

Граждан, которые также стали жертвой подозреваемых, просят звонить по круглосуточному "телефону доверия" региональной полиции: 8 (343) 358-71-61.

Областная газета Свердловской области

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