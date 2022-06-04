В Екатеринбурге 60-летняя женщина отдала телефонным мошенникам 4 млн рублей

Сотрудники полиции проводят по делу необходимые следственно-оперативные мероприятия. Фото: Галина Соловьева

Неизвестные бесконтактным способом похитили у 60-летней жительницы Екатеринбурга 3 966 000 рублей. Женщина обратилась в полицию.

По ее словам, 23 мая она приняла звонок якобы из банка. Женщине сообщили, что с ее карты пытаются снять деньги. Для убедительности жертве через мессенджер прислали подтверждающий документ, содержащий реквизиты ЦБ РФ.

После этого обманутая два дня посещала банки города, в которых, по уверению мошенников, кто-то оформил кредиты. Чтобы деньги не ушли в чужие руки, заявительница, под контролем "сотрудников банка", сама оформляла многотысячные займы. Полученную наличность она переводила на "безопасные счета", которые по сути являлись банковскими картами мошенников.

Свою ошибку потерпевшая осознала лишь через несколько дней. В настоящее время по факту мошенничество в особо крупном размере возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Гражданам напоминают о недопустимости перевода своих средств на неизвестные счета по указанию "сотрудников банка" или "представителей силовых ведомств".

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