"Уральские авиалинии" получат субсидию в полмиллиарда рублей

Начать выплаты субсидий планируются в июне — начале июля. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" получит субсидию на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным рейсам из-за внешних ограничений. Речь идет о более 528,4 млн рублей.

Средства будут выделены за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Об этом говорится на сайте Росавиации. Там так же уточняется, что всего господдержка будет оказана 20 компаниям, в том числе "Аэрофлоту", "Победе", Nordwind, Utair.

Начать выплаты субсидий планируется в июне — начале июля текущего года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Федеральным агентством воздушного транспорта.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что регион окажет поддержку "Уральским авиалиниям" и аэропорту Кольцово. Им предоставят налоговые преференции, которые позволят сохранить штат компаний и обеспечить работу в условиях экономических санкций. Подробнее об этом читайте тут.