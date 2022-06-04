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4 июня 2022, 12:50

Ограничения по COVID-19 на въезд иностранцев в Россию снимут 14 июня

иностранцы

Россия снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев.

Через 10 дней Россия снимет ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в страну воздушным и морским транспортом. Граждане Узбекистана также смогут приезжать на поездах.

"По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", — пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что принято решение и о возобновлении с того же числа железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте.

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Областная газета Свердловской области

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