Свердловчане отмечают "День семьи" на аэродроме Логиново. Фото

Успевайте побывать на аэродроме. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня на аэродроме ДОСААФ Логиново организован "День семьи". Вход на мероприятие свободный.

В этот день гостям предлагается абсолютно бесплатно посетить аэродром и принять участие в акции "Пикник у взлетки", отмечают организаторы мероприятия. На месте побывал фотограф "Областной газеты".

Фото: Полина Зиновьева

Специально для гостей была подготовлена зрительная зона протяженностью 500 метров в удалении от торца полосы всего в 50 метров. Это очень близкое, но безопасное расстояние.

Фото: Полина Зиновьева

Кроме того, отдельная зрительная зона подготовлена для наблюдения за приземлениями парашютистов.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Также зрителям бесплатно доступна выставка авиамоделей и фотозона. Каждый может сделать красивые фото со спортивным самолетом Як-55 и учебно-тренировочным бортом Як-52.

Фото: Полина Зиновьева

Мероприятие прокомментировала автор проекта "День семьи на аэродроме Логиново", председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области Вероника Пиджакова.

"Нам было очень важно создать условия для массового семейного досуга и при этом не создавать толпу. Поэтому мы подготовили такую беспрецедентно большую зрительную зону. Мы зовем людей расстелить плед, приготовить термос с чаем и наблюдать, как шуршат на посадке колеса по взлетной полосе у спортивных самолетов и бортов малой авиации", — отмечает она.

Фото: Полина Зиновьева