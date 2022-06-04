90-летняя свердловчанка стала финалистом премии "ТопБЛОГ"

Церемония награждения состоялась в Москве. Фото: со страницы нацпремии "ВКонтакте"

Тревел-блогер из Арамиля Евгения Семенова стала победителем национальной премии "ТопБЛОГ" в номинации "Интернет вне возраста". 90-летняя свердловчанка стала самой возрастной участницей проекта.

Пенсионерка развивает свой блог и участвует в разных конкурсах в соцсетях. Она проехала почти всю Россию — от Якутии до Калининграда, а также побывала в ОАЭ, Турции, Белоруссии, странах Средней Азии и на Кавказе. Подписчики называют ее "Бабушкой Женей".

Свою победу Евгения Семенова, как настоящий блогер, прокомментировала на личной странице "ВКонтакте". "ТопБЛОГ" изменил мою жизнь, у меня появилось много друзей по всей России, я узнала много нового по ведению соцсетей, я путешествовала и путешествую благодаря проекту до сих пор", — сказала она.

Теперь свердловчанка и другие победители проекта отправятся в масштабный тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях нашей страны, сообщили в областном департаменте информполитики.

Главная цель проекта "ТопБЛОГ" — создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Проект организован на базе президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Добавим, наставниками и экспертами конкурса выступили профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, а также блогеры-миллионники. В том числе телеведущая Елена Летучая, актриса Comedy Woman Наталия Медведева, певица MIA BOYKA.