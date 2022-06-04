Свердловскую область на ИННОПРОМе представят 20 местных компаний

В этом году выставка будет открыта для посетителей, вход бесплатный. Фото: Павел Ворожцов

20 свердловских компаний будут представлены на стенде Среднего Урала во время Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.

Возможность бесплатного экспонирования получили компании, которые производят импортозамещающую продукцию в следующих отраслях: цифровое производство, энергетика, металлообработка, транспортное машиностроение, производство компонентов. На полях выставки производители смогут договориться о взаимных поставках, сообщает областной департамент информполитики.

На региональном стенде в том числе будут присутствовать: "Ирс Лазер Технолоджи", завод "ЭМА", "АЙ-ТОР", "ДАТА-ЦЕНТР Автоматика", "Уралтехфильтр-Инжиниринг", "Свердловский инструментальный завод", "Красногвардейский машиностроительный завод".

"В современных условиях востребованность разработок российских предприятий увеличивается. Стенд Свердловской области — традиционная площадка проведения деловых мероприятий, встреч и презентаций, установления бизнес-контактов", — отметил гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.

Добавим, более 15 стран уже подтвердили участие в выставке своих делегаций. Стенд страны-партнера — Республики Казахстан будет размещен в третьем павильоне, ожидается не менее 70 компаний из этой страны. Стенд Свердловской области будет размещен там же. На нем представят объединенную с Екатеринбургом экспозицию.

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