"Сысертская сотня" станет самой большой туристической тропой на Среднем Урале

После маркировки начнется благоустройство маршрута и установка навигации. Фото: АНО "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области"

Общая протяженность тропы составит 100 километров. Она объединит в себе природный парк "Бажовские места", креативный кластер "На заводе", местные озера, крестьянские и фермерские хозяйства.

На участке от деревни Космакова до поселка Верхняя Сысерть уже стартовала маркировка и обустройство велопешеходного маршрута "Сысертская сотня". Об этом сообщили в АНО "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области".

Формирование тропы ведется в рамках туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть". Идею его создания поддержал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

По словам главы Сысертского ГО Дмитрия Нисковских, тропа будет проходить через основные достопримечательности и природные объекты городского округа. Маркировка облегчит ориентацию на местности и позволит обеспечить безопасность туристов, обозначая места с труднопроходимыми препятствиями и перенаправляя на более легкие пути. После маркировки начнется благоустройство маршрута и установка навигации.

"Сысертская сотня" станет самой большой туристической тропой в Свердловской области и единственным кольцевым велопешеходным маршрутом. На всем протяжении маршрута мы создадим развитую инфраструктуру двойного назначения – для туристов и жителей", – рассказал директор УК туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.