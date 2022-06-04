Полиция Екатеринбурга проводит проверку в связи с кражей велосипеда Сергея Устюгова

Полиция Екатеринбурга заинтересовалась инцидентом с похищением велосипеда у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, информация о хищении велосипеда зарегистрирована в отделе полиции № 8. При этом сам владелец в органы внутренних дел не обращался.

"Правоохранители проверяют опубликованные в СМИ сведения, а также изучают видео с камер наблюдения", — заявили изданию. Там также уточнили, что по факту инцидента будет проведена проверка и принято обоснованное решение.

Добавим, ранее о похищении велосипеда с лестничной площадки Устюгов сообщил в соцсетях.

Полиция вновь призывает граждан внимательно относиться к сохранности своего имущества и не оставлять его в легкодоступных местах. При совершении кражи необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Это поможет принять оперативные меры к поиску имущества и виновных.