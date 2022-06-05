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5 июня 2022, 09:50

В Екатеринбурге начали обновлять туристическую "Красную линию"

Красная линия

Общая протяженность маршрута составляет 9 км. Фото: Павел Ворожцов

В ночь с 4 на 5 июня в центре Екатеринбурга началось обновление "Красной линии" — туристического указателя, проходящего через главные достопримечательности уральской столицы. Общая протяженность маршрута составляет 9 км.

Обновление "Красной линии" началось с памятника Татищеву и де Геннину. Работники прошли вдоль указателя с разметочной машиной, а также с ведрами и кистями в руках.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

На обновление "Красной линии" мэрия выделила порядка 270 тысяч рублей. Напомним, что в прошлом году "Красная линия" в Екатеринбурге стала кандидатом на звание "Сокровище России" в номинации "Туристическая тропа" журнала National Geographic Traveler.

Фото: Павел Ворожцов

В 2021 году турмаршруту исполнилось 10 лет. Ранее он включал в себя 35 объектов, однако с этого года в нем появились еще четыре знаковых места: "Ельцин Центр" и район "Екатеринбург-Сити", Музей архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а), новый офис "Русской медной компании" (ул. Горького, 57), центр "Эрмитаж-Урал".

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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