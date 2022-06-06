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Общество
6 июня 2022, 11:13

Для встречи с должником свердловские приставы притворились его клиентами

окно

Судебным приставам пришлось вызвать должника для замера окон. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Свердловской области нашли способ встретиться с должником. Отец трех несовершеннолетних детей от 5 до 11 лет избегал уплаты алиментов и явки на прием.

Мужчина накопил задолженность в размере 150 тысяч рублей. По словам должника, официально он не трудоустроен, возможности содержать детей нет. Однако выяснилось, что свердловчанин занимается установкой пластиковых окон.

"На прием к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснения, почему заработок есть, а детей содержать не на что, мужчина приходить отказывался", — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону. Приставы уточнили, что для встречи с должником пришлось обратиться к нему в качестве клиентов и вызвать для замера окон.

В результате подготовленной операции, с мужчины взято объяснение о причинах неуплаты. Также в отношении должника составлены соответствующие административные протоколы. Суд назначил административное наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Ранее судебные приставы побывали в роли клиентов автомойки. Прикрытие им потребовалось, чтобы привлечь должника по алиментам к административной ответственности. Также был случай, когда злостного неплательщика задержали на парных родах.

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Областная газета Свердловской области

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