В торговом комплексе Екатеринбурга обнаружили 7,5 тысяч пачек поддельных сигарет

Незаконный товар изъят. Фото: скрин страницы "ВК" Дмитрия Чукреева

В воскресенье утром оперативники нагрянули с проверкой в торговый комплекс по улице Патриса Лумумбы, 4. Поводом стала информация о нелегальной реализации спиртосодержащей продукции и табака.

В рейде участвовали полицейские из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и общественники проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль". Алкоголя они не обнаружили, зато нашли партию поддельных сигарет.

Как рассказал в соцсетях член политического совета Железнодорожного местного отделения партии, региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, в павильоне № 25 была осуществлена "проверочная закупка", приобретено 20 пачек сигарет с поддельными акцизными марками.

"В ходе проведения осмотра павильона удалось установить склад, в котором хранилась крупная партия пролетного табака. Ассортимент продукции насчитывал более 50 видов сигарет с поддельными марками, без марок и марками других государств. В результате из незаконного оборота изъято свыше 7 500 пачек сигарет", — рассказал он.

Сбытчику грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы до трех лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.

Дмитрий Чукреев также напомнил, что именно с рынка на Патриса Лумумбы, 4 началась громкая история с отравлением поддельным алкоголем, в результате которой скончались более 40 человек.

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