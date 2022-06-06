Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Спасение павлина, мост в цветах триколора, гранты для «стобалльников» – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в уральских муниципалитетах за минувшую неделю.

Первоуральск

Городские пожарные сняли с дерева домашнего павлина. Птица сбежала из частного сектора и отправилась изучать окружающий мир. Путешествие закончилось на территории детского сада «Филиппок» — там павлин залез на дерево и запутался в ветках. Поняв, что самостоятельно питомцу не выбраться, хозяйка решила вызвать МЧС. Операция по спасению павлина заняла несколько минут. Пожарные поднялись по лестнице, сняли птицу с дерева и вернули ее хозяйке.

Черноисточинск (Горноуральский ГО)

В поселке прошел конкурс барбекю. Его приурочили к форуму предпринимателей, который состоялся на площадке креативного кластера «АртРезиденция». На форуме собрались более 40 местных предпринимателей. В кулинарном мастерстве соревновались четыре предприятия округа. Они представили на суд остальных участников шашлыки, которые приготовили на самом большом в округе мангале длиной около пяти метров. Победила команда кафе в Висиме.

Красноуфимск

Выпускники городских школ, получившие 100 баллов за ЕГЭ, получат денежную премию, пишет «Красноуфимск онлайн». Поощрять ребят будут по решению главы городского округа Михаила Конева. Сумма гранта составляет 50 тысяч рублей.

Нижний Тагил

В городе сделали архитектурную подсветку на новом мосту через городской пруд. На путепроводе установлены 16 арок с лампочками, пишет портал «Между строк». Высота каждой арки – 16 метров. У системы освещения – 12 разных режимов работы, к примеру, в День России мост озарится цветами российского триколора. Пульт управления подсветкой выведут в городскую дежурно-диспетчерскую службу, специалисты смогут регулировать яркость и интервал работы всех 30 тысяч светоточек на арках.

Березники (Артёмовский ГО)

В поселке впервые появилось уличное освещение. «Это заметное событие для маленького поселка, где проживают немногим более 40 человек: до этого на сельских улицах не было ни одного фонаря», пишет газета «Всё будет». В апреле на опоры установили 12 светильников на улице Центральной, а 30 мая было произведено технологическое присоединение смонтированной линии.

Невьянск

В городе решили выставить на торги пустующие «ветеранские» домики на улице Вити Бурцева, сообщают «Местные ведомости». Их, напомним, начали возводить накануне 65-й годовщины Победы, но так и не сдали в эксплуатацию. Будущие обладатели жилья не стали ждать завершения стройки и отказались от подарков. Людям предоставили квартиры, купленные на вторичном рынке.

«В этом году комитет по управлению муниципальным имуществом включил пять недостроев в прогнозный план приватизации. Уже нынче здания выставят на аукцион, чтобы они наконец обрели хозяина. Стартовая цена объектов будет известна буквально на днях»,- пишет СМИ.

Карпинск

Городские власти помогут предпринимателям, которые торгуют товарами первой необходимости в поселке Веселовка. Как сообщает «Вечерний Карпинск», им возместят часть затрат на перевозку таких товаров. Заявки на субсидии принимают в экономическом отделе городской администрации.

Качканар

В городе вернули на место памятную плиту, которая стала жертвой снегоуборочной техники. Как сообщает «Новый Качканар», пропажу плиты, установленной на площади 10 лет назад, к 55-летию города, жители заметили в мае. Под плитой заложена капсула времени, которую надо вскрыть в 2057 году. Горожане задались вопросом: украли плиту или сняли на реставрацию?

В Управлении городского хозяйства журналистам сообщили, что плиту могли нечаянно содрать снегоуборочной техникой и увезти прямо в ковше. Что в итоге подтвердилось: артефакт нашли у дорожников и вернули на законное место.