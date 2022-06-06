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6 июня 2022, 15:35

В Екатеринбурге выявили вредителя в 3 тоннах киви

киви

Перед употреблением фрукты необходимо тщательно промыть водой. Фото: Нина Георгиева

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели досмотр плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга. В партии киви из Ирана массой 3 тонны обнаружен карантинный вредный организм.

Речь идет о тутовой щитовке. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, изымать и уничтожать партию киви не будут.

"Учитывая сезонность и природно-климатические условия Свердловской области, а также тот факт, что для здоровья человека щитовка не опасна, оснований для запрета на использование данной продукции нет", – говорится в сообщении.

Перед употреблением фрукты необходимо тщательно промыть водой.

К сведению, тутовая щитовка – опасный вредитель плодовых, декоративных и лесных культур. Она также способна повреждать и ряд овощей: тыкву, морковь, кормовую свеклу, баклажаны. Поврежденные плоды не развиваются до нормального размера и покрываются пятнами. Снижается товарная ценность, резко сокращается урожай.

Областная газета Свердловской области

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