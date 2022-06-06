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6 июня 2022, 15:53

На Среднем Урале ожидаются грозы и шквалистый ветер

непогода

Не подходите близко к деревьям. Фото: Галина Соловьева

В ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, сильные дожди и грозы. Спасатели напоминают о мерах безопасности.

В период непогоды ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует не выходить на улицу без крайней необходимости, отложить загородные поездки и походы. Во время грозы и шквалистого ветра не стоит подходить близко к зданиям и рекламным конструкциям, пытаться найти укрытие под деревьями.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по номерам 101 или 112.

Ранее "Областная газета" публиковала подробный прогноз погоды на начало недели. Ознакомиться с ним можно тут.

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Погода
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Областная газета Свердловской области

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