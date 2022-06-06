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Общество
6 июня 2022, 17:36

Екатеринбургский зоопарк представит 7 июня нового питомца — росомаху Шайтан

росомаха

Шайтан родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Во вторник, 7 июня, в 13:00 Екатеринбургский зоопарк представит своего нового питомца — росомаху по имени Шайтан. Животное прибыло в столицу Урала еще в феврале.

Шайтан родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Питомец отличается игривым нравом и повышенной активностью.

"Это один из крупнейших представителей семейства куньих, вес самых крупных животных достигает 20–30 кг. В природе росомахи живут в одиночку и отличаются свирепым и бесстрашным нравом. Считается, что даже медведь старается избегать встречи с этим зверем", — рассказали в зоопарке Екатеринбурга.

Росомаху везли на Урал в специальной транспортировочной клетке с соблюдением необходимых требований. Животное сопровождалось ветдокументом.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Областная газета Свердловской области

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