Владимир Путин подписал указ о выплатах в 5 млн рублей семьям погибших росгвардейцев

Действие указа распространяется на семьи росгвардейцев, погибших на Украине, в ДНР, ЛНР либо во время боевых действий в Сирии. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке предоставления выплат служащим в войсках национальной гвардии РФ. В случае гибели росгвардейцев в ходе военных действий их семьям будет выплачено по 5 млн рублей.

Такая выплата будет положена, если росгвардеец погиб при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР, ЛНР либо во время боевых действий в Сирии. Единовременная выплата будет разделена в равных пропорциях между членами семьи военнослужащего.

"При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих", — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие указа также распространяется на семьи пограничников, которые несли службу на примыкающих к районам спецоперации участках, волонтеров, действовавших на Украине, в ДНР и ЛНР во время спецоперации, чиновников, командированных в районы Донбасса, и работников, восстанавливавших инфраструктуру на указанных территориях.

Напомним, что 26 марта Владимир Путин подписал закон, согласно которому все участники специальной военной операции на Украине получат статус ветеранов боевых действий.

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