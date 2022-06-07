Свердловчанин выиграл грант в 23 млн рублей на развитие семейной фермы

После завершения ремонта руководитель хозяйства планирует заняться развитием агротуризма. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Одним из победителей конкурса грантов на развитие семейных ферм стал глава хозяйства из деревни Вахова Талицикого ГО Никита Шаров. Он получил 23 миллиона рублей.

По словам фермера, свою деятельность он начал в 2014 году с 10 дойных коров. Спустя 4 года стал главой фермерского хозяйства. На сегодняшний день общее количество стада составляет 160 голов, из них 84 – это дойное стадо. Полученные деньги будут направлены на капремонт фермы, увеличение поголовья скота и создание новых рабочих мест.

По данным областного департамента информполитики, после завершения ремонта руководитель хозяйства планирует заняться развитием агротуризма.

"Хотим на базе нашего хозяйства построить небольшую базу, разместить сельскохозяйственных животных, организовать экскурсии по хозяйству, например, показывать дойку коров. Планируем наладить небольшую переработку молока и угощать посетителей сметаной, йогуртом, творогом", – делится планами Никита Шаров.

Фото: областной департамент информполитики

Ранее стало известно, что гранты на развитие получат 4 фермерских хозяйства Свердловской области. На эти цели выделено свыше 111 млн рублей (из федерального и регионального бюджетов). Подробнее об этом читайте тут.

Добавим, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев уделяет большое внимание поддержке агропромышленного комплекса, в том числе и развитию малых форм хозяйствования. Гранты на развитие семейных ферм предоставляют с 2012 года.

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