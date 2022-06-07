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Общество
7 июня 2022, 11:57

Свердловчане до 23 лет смогут получать социальные доплаты к пенсии, совмещая работу и учебу

студенты

Авторы законопроекта считают, что принятие документа повысит уровень социальной защиты молодых людей, нуждающихся в поддержке государства. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали в трех чтениях поправки в региональный закон об оказании государственной соцпомощи. Законопроект позволит молодым людям до 23 лет, имеющим право на пенсию, получать ее, совмещая учебу и работу.

Этот документ был разработан с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным — ранее были приняты исключения из правила, ограничивающего выплаты соцдоплаты к пенсии работающим пенсионерам.

К исключениям относятся дети-инвалиды, инвалиды с детства и дети со страховой пенсией по случаю потери кормильца, которые учатся в колледжах, техникумах и вузах. Они смогут получать соцдоплату к пенсии вплоть до достижения ими 23 лет.

"Студенты сейчас нередко совмещают учебу с работой. Ранее в таком случае они не имели право на соцдоплату к пенсии. Новый закон позволит исключить эту несправедливость", — подчеркнул председатель комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

Авторы законопроекта считают, что принятие документа повысит уровень социальной защиты молодых людей, нуждающихся в поддержке государства.

Областная газета Свердловской области

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