В Свердловской области семьям погибших в спецоперации военным выплатят по 1,5 млн рублей

Постановление вступило в силу 7 июня. Фото: Галина Соловьева

Власти Свердловской области приняли решение о размере единовременных денежных выплат военнослужащим (лицам, проходившим службу в Росгвардии), участвующим в спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, военным предусмотрены следующие выплаты:

150 тысяч рублей — военнослужащему, получившему ранение (увечье, травму, контузию);

300 тысяч рублей — признанному инвалидом III группы вследствие военной травмы, полученной во время участия в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик;

400 тысяч рублей — признанному инвалидом II группы при тех же условиях;

500 тысяч рублей — признанному инвалидом I группы при тех же условиях.

Кроме того, в случае смерти члены семьи военного получат 1,5 млн рублей. Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня. Контроль за его исполнением возложен на замгубернатора области Павла Крекова.

Ранее указ о порядке предоставления выплат служащим в войсках национальной гвардии РФ подписал президент России Владимир Путин. В случае гибели росгвардейцев в ходе военных действий их семьям будет выплачено по 5 млн рублей.