Зоопарк Екатеринбурга представил жителям города росомаху по имени Шайтан. Фото

Дождливая погода пришлась питомцу не по нраву, поэтому и позировал для журналистов он не очень охотно. Фото: Полина Зиновьева

Нового резидента Екатеринбургского зоопарка — росомаху Шайтана — представили во вторник, 7 июня. Дождливая погода пришлась питомцу не по нраву, поэтому и позировал для журналистов он не очень охотно.

Напомним, что Шайтан приехал в Екатеринбург из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка еще в феврале этого года.

Фото: Полина Зиновьева

По словам работников зоопарка, росомахи являются одними из крупнейших представителей семейства куньих. Самые крупные особи могут весить до 20–30 кг. Эти хищники живут на воле в одиночку — свирепый нрав росомах позволяет им держать в страхе даже медведей.

Фото: Полина Зиновьева

Чтобы выманить Шайтана из своего нового убежища, сотрудники зоопарка принесли ему угощение. Зверек вышел к миске, схватил в зубы самый большой кусок мяса и вернулся обратно к себе в домик.

Фото: Полина Зиновьева