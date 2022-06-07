Темы дня

Общество
7 июня 2022, 15:20

Зоопарк Екатеринбурга представил жителям города росомаху по имени Шайтан. Фото

  Полина Зиновьева
Росомаха

Дождливая погода пришлась питомцу не по нраву, поэтому и позировал для журналистов он не очень охотно. Фото: Полина Зиновьева

Нового резидента Екатеринбургского зоопарка — росомаху Шайтана — представили во вторник, 7 июня. Дождливая погода пришлась питомцу не по нраву, поэтому и позировал для журналистов он не очень охотно.

Напомним, что Шайтан приехал в Екатеринбург из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка еще в феврале этого года. 

Фото: Полина Зиновьева

По словам работников зоопарка, росомахи являются одними из крупнейших представителей семейства куньих. Самые крупные особи могут весить до 20–30 кг. Эти хищники живут на воле в одиночку — свирепый нрав росомах позволяет им держать в страхе даже медведей.

Фото: Полина Зиновьева

Чтобы выманить Шайтана из своего нового убежища, сотрудники зоопарка принесли ему угощение. Зверек вышел к миске, схватил в зубы самый большой кусок мяса и вернулся обратно к себе в домик.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2022, 19:41 / Общество
На Среднем Урале потребительские кооперативы обманули около 2 тысяч человек
07.06.2022, 19:16 / Политика
В России приняли законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека
07.06.2022, 18:03 / Экономика
За месяц заявления на льготную ипотеку под 5% подали 260 свердловских IT-специалистов
07.06.2022, 18:01 / Культура
Сергей Безруков проводит прослушивание на Свердловской киностудии. Фото
07.06.2022, 17:37 / Общество
Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией