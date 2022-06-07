Екатеринбург вошел в топ-10 популярных направлений на июньские выходные

Доля зарубежных бронирований в город на указанный период составляет 16% от общего числа. Фото: Павел Ворожцов

Столица Урала вошла в десятку самых востребованных для туристов городов на предстоящие праздничные выходные в июне.

Согласно результатам исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, доля зарубежных бронирований в Екатеринбург на указанный период составляет 16% от общего числа.

В десятке лидеров также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Уфа, Казань и Владикавказ, передает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Как ранее писала "Областная газета", уральская туротрасль подготовила замену популярным летним курортам — в 2022 году на Среднем Урале особенно активно планируют развивать железнодорожные маршруты, промышленный туризм и путешествия выходного дня.