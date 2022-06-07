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Общество
7 июня 2022, 21:51

Свердловчане отправили на Донбасс более 630 тонн гуманитарной помощи

  Юлия Пастух
Передача гуманитарного груза

Штаб по сбору гуманитарной помощи в рамках общероссийской акции #МыВместе подвел промежуточные итоги работы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Итоги подвели на заседании штаба по сбору гуманитарной помощи в рамках общероссийской акции #МыВместе под председательством вице-губернатора региона Олега Чемезова.

"Работа штаба позволяет нам удерживать ситуацию под контролем и своевременно помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке", – отметил Олег Чемезов.

Вице-губернатор также напомнил, что Свердловская область поддержит Макеевку ДНР в решении ряда актуальных для города вопросов — в том числе, в восстановлении инфраструктуры, прежде всего, дорожной, и в подготовке школ к учебному году. Соответствующее соглашение подписано 5 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что самостоятельно в Свердловскую область прибыли порядка 700 человек (155 из них – дети). По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с каждым прибывшим в регион ведется индивидуальная работа: около 50 свердловских предприятий могут предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Предприятия ждут инженеров, врачей, учителей, квалифицированных рабочих, продавцов и других профессионалов.

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Областная газета Свердловской области

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