Проект движения "Большая перемена" одобрен Госдумой в I чтении

За активность предусмотрены меры поощрения в виде дополнительного образования и путевок в детские лагеря. Фото: Павел Ворожцов

Для детей и молодежи может быть создано общероссийское движение "Большая перемена". Соответствующий законопроект одобрен депутатами Госдумы в I чтении.

Предполагается, что движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения. Речь также идет о формировании мировоззрения на основе традиционных ценностей и подготовке молодежи к полноценной жизни в обществе, говорится на сайте ГД.

Участниками смогут стать дети от 6 лет. Организацию их воспитания и досуга будут осуществлять взрослые-наставники. Структура движения будет включать региональные, местные и первичные отделения, формируемые в каждом субъекте, муниципалитете, в учебных учреждениях и организациях, работающих в сфере молодежной политики, культуры и спорта.

"Принятие законопроекта позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и клубах, консолидировать и усилить поддержку, оказываемую детям и молодежи, повысить их общественную вовлеченность, выстроить непрерывную траекторию развития их на основе ценностей российского общества", — отмечается в документе.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи обратился к участникам фестиваля "Большая перемена", который проходил в честь Дня защиты детей. Глава государства поддержал идею создать единое детское и молодежное движение.