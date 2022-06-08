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Общество
8 июня 2022, 11:35

В преддверии Дня России 8 талантливых подростков из УрФО получили паспорта

вручение паспортов

После церемонии школьники вместе с родителями осмотрели экспозиции исторического парка. Фото: сайт полпреда

Главный документ гражданина страны ребятам вручил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Торжественная церемония прошла в историческом парке "Россия – моя история" в Екатеринбурге.

Как отметил полпред, площадка для вручения самого важного документа выбрана не случайно: быть гражданином страны — значит, знать и понимать ее прошлое. Паспорта Владимир Якушев вручил победителям олимпиад, участникам Российского движения школьников, кадетам.

Фото: сайт полпреда президента РФ в УрФО

"Каждый из вас добился успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. Но это только начало. Впереди долгий, яркий, интересный путь. Какую бы профессию вы ни выбрали, я верю — вы станете достойными гражданами России", — обратился Владимир Якушев к подросткам.

Он также поблагодарил родителей, которые присутствовали на церемонии, за воспитание настоящих патриотов своей Родины, честных и ответственных людей. говорится на сайте полпреда.

Областная газета Свердловской области

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