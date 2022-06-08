График работы почтовых отделений Свердловской области изменится в связи с Днем России

Почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию. Фото: пресс-служба Почты России

В связи с Днем России почтовые отделения Свердловской области изменят график работы. 12 июня станет выходным для всех отделений.

11 июня офисы закроются на час раньше. Центральное отделение Екатеринбурга на пр. Ленина, 39 будет принимать клиентов в этот день с 08:00 до 19:00. 13 июня — по режиму работы воскресенья, сообщили в пресс-службе Макрорегион "Урал" АО "Почта России".

Почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с ПФР.

Отмечается, что режим работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить график можно на сайте pochta.ru.