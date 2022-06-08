Темы дня

Общество
8 июня 2022, 15:32

В столице Урала запустили мобильное приложение "Активный Екатеринбург"

  Юлия Пастух
Женщина у компьютера

В настоящее время приложение доступно для устройств на операционной системе iOS. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге запустили мобильное приложение для диалога горожан с местной властью — оно является частью информационной системы "Активный Екатеринбург".

С помощью нового мобильного сервиса свердловчане смогут принимать участие в опросах, касающихся различных сфер городского хозяйства, направлять сообщения по актуальным вопросам (неработающие светофоры, сломанные остановки, работа общественного транспорта и т.д.) и получать обратную связь от представителей органов местного самоуправления, передает пресс-служба мэрии.

В настоящее время приложение доступно для устройств на операционной системе iOS, позднее оно запустится и для гаджетов на Android.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.06.2022, 16:18 / Общество
В ночь на 15 июня в России завершатся продажи путевок по детскому кешбэку
08.06.2022, 15:35 / Общество
В России изменен порядок регистрации места рождения ребенка
08.06.2022, 15:32 / Общество
В столице Урала запустили мобильное приложение "Активный Екатеринбург"
08.06.2022, 14:45 / Общество
На территории оздоровительного центра в Екатеринбурге горели бани
08.06.2022, 14:32 / Общество
Свердловские врачи провели выездную диспансеризацию жителей Кашино