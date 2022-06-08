В столице Урала запустили мобильное приложение "Активный Екатеринбург"

В настоящее время приложение доступно для устройств на операционной системе iOS. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге запустили мобильное приложение для диалога горожан с местной властью — оно является частью информационной системы "Активный Екатеринбург".

С помощью нового мобильного сервиса свердловчане смогут принимать участие в опросах, касающихся различных сфер городского хозяйства, направлять сообщения по актуальным вопросам (неработающие светофоры, сломанные остановки, работа общественного транспорта и т.д.) и получать обратную связь от представителей органов местного самоуправления, передает пресс-служба мэрии.

В настоящее время приложение доступно для устройств на операционной системе iOS, позднее оно запустится и для гаджетов на Android.