В ночь на 15 июня в России завершатся продажи путевок по детскому кешбэку

Решение приняли из-за почти полной загрузки лагерей. Фото: Павел Ворожцов

Окно продаж будет закрыто из-за почти полной загрузки лагерей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в 2 раза превысила прошлогодние показатели. На начало июня по программе уже куплено более 550 тыс. путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы — более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, впервые подключены палаточные лагеря, пишет в своем telegram-канале Зарина Догузова.

В 2022 году на программу выделено 7,5 млрд. Почти вся эта сумма уже вернулась, в соответствии с условиями программы, на карточки родителей в виде 50% кешбэка.

Как ранее писала "Областная газета", повторить программу с 1 мая поручил глава РФ Владимир Путин. Сумма возврата по купленной путевке составляет 50% ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

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