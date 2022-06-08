В Верхнем Тагиле после реконструкции открыли "Набережную огней"

Площадка победила во всероссийском онлайн-голосовании в 2020 году. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Обновленная площадка "Набережная огней" стала первой в Свердловской области в этом году, которую открыли после реконструкции в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

На прибрежной линии городского водохранилища уложили плитку, установили урны, скамейки, каскадные цветники и современное освещение, обновили озеленение, восстановили систему пирсов, построили игровые и спортивные площадки. Здесь же предусмотрели места для спокойного досуга и отдыха, выделили парковку для автомобилей, пешеходные и велосипедную дорожки.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Площадка победила во всероссийском онлайн-голосовании в 2020 году и получила финансирование в размере 253,7 миллионов рублей, 50 млн из которых город получил в виде призового гранта и 69,4 млн — из средств регионального бюджета. Оставшиеся затраты взяли на себя местный бюджет и внебюджетные источники.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

"В этом году в Свердловской области строится, ремонтируется, реконструируется более 30 общественных территорий. Это значит, что уральцы получат удобные места отдыха, спортивные и детские площадки. А сегодня мы поздравляем жителей Верхнего Тагила с открытием современной территории комфорта. Ваша задача — беречь площадку и наслаждаться ее красотой", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Напомним, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, с 2022 года участвовать в региональной программе "Формирование комфортной городской среды" впервые смогут не только города, но и сельские территории. "Принципиально важно, чтобы проекты создания комфортной среды реализовывались не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах", — отмечает глава региона.

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