Темы дня

Общество
8 июня 2022, 19:00

Госдума приняла в первом чтении законопроект о слиянии ПФР и ФСС

  Юлия Пастух
Отделение ПФР

Единый Фонд пенсионного и социального страхования предлагают создать 1 января 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

Единый Фонд пенсионного и социального страхования предлагают создать 1 января 2023 года путем объединения Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат — они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. При этом, по его словам, перевод услуг в электронный вид не повлияет на доступность для пожилых людей и инвалидов.

"После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу "одного окна", — пояснил Вячеслав Володин.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.06.2022, 21:34 / Политика
Евгений Куйвашев и Владимир Якушев обсудили с властями Киргизии перспективы сотрудничества
08.06.2022, 20:50 / Общество
Аркадий Чернецкий принял участие в акции по сбору книг для беженцев ДНР и ЛНР
08.06.2022, 20:33 / Общество
Евгений Куйвашев решил вопрос с трамваем для Краснотурьинска
08.06.2022, 20:05 / Общество
В Свердловской области откроют два новых исправительных центра
08.06.2022, 19:59 / Культура
В Екатеринбурге открылся фестиваль "Денис Мацуев представляет…"