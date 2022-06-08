Госдума приняла в первом чтении законопроект о слиянии ПФР и ФСС

Единый Фонд пенсионного и социального страхования предлагают создать 1 января 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

Единый Фонд пенсионного и социального страхования предлагают создать 1 января 2023 года путем объединения Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат — они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. При этом, по его словам, перевод услуг в электронный вид не повлияет на доступность для пожилых людей и инвалидов.

"После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу "одного окна", — пояснил Вячеслав Володин.