В Свердловской области откроют два новых исправительных центра

До конца года в регионе планируется создать не менее 400 мест для трудоустройства осужденных. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

ГУФСИН России по Свердловской области проводит работу по подготовке к открытию двух новых исправительных центров в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге для 148 осужденных. В целом до конца года в регионе планируется создать не менее 400 мест для трудоустройства и размещения осужденных к принудительным работам.

Созданием новых исправительных центров планируют решить проблему дефицита квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы в регионе, а также проработать вопрос социализации осужденных — получения профессии и трудоустройства. Открытие новых исправительных центров поддерживает правительство Свердловской области, а также общественники — в частности, председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Владимир Попов.

В ГУФСИН отмечают, что с 2019 года и по настоящее время отбывающие наказание в виде принудительных работ на территории Свердловской области не совершили ни одного повторного преступления.

В настоящее время на территории региона работает 2 исправительных центра: при ИК-6 в Нижнем Тагиле для женщин и при КП-66 в Решетах для мужчин. Они рассчитаны на проживание 140 человек.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В исправительных центрах отбывают наказания осужденные к принудительным работам. Это вид наказания, не связанный с изоляцией от общества. Приговоренные к принудительным работам — как правило, люди, совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Осужденные ходят на работу, носят гражданскую одежду, живут по режиму общежития. Они имеют право свободно посещать магазины, больницы, разные организации для решения насущных вопросов, передвигаться по улицам, посещать общественные места. Люди устроены на разные предприятия города в качестве разнорабочих по уборке городских дорог и лестничных клеток, диспетчерами, кондукторами, электромонтерами, водителями, рабочими в цехе промышленного производства, делопроизводителями. Для расширения масштабов проекта в эту работу вовлекается бизнес.

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам женщин составляет чуть более 20 тысяч рублей. Мужчины получают в среднем порядка 28 тысяч рублей.

Стоит отметить, с разрешения администрации учреждения осужденные могут жить с семьями в арендованном или собственном жилье в пределах населенного пункта, где расположен центр. В 2022 году 8 женщин из исправительного учреждения при ИК-6 вступили в брак. 4 осужденных из УФИЦ при ИК-6 и 8 из УФИЦ при КП-66 проживают за пределами таких центров.

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