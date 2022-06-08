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8 июня 2022, 20:33

Евгений Куйвашев решил вопрос с трамваем для Краснотурьинска

  Юлия Пастух
Трамвай

Новый вагоном с Краснотурьинском поделится Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил на встрече с однопартийцами вопрос с пополнением трамвайного парка города Краснотурьинска, поручив главе Екатеринбурга Алексею Орлову передать один из вагонов столицы Урала.

Напомним, в конце марта в Краснотурьинске сгорел один из двух работавших трамваев, который делал до 11 поездок в день через центр города.

После случившегося с губернатором по ВКС связалась пенсионерка, представитель местного отделения "Единой России" и в прошлом — водитель трамвая Зайдат Зацара. Евгений Куйвашев сразу нашел выход из ситуации и обратился к главе Екатеринбурга Алексею Орлову: "Мы договорились, что Екатеринбург скоро получит в лизинг трамваи. После этого вы высвободившийся хороший трамвай передайте в Краснотурьинск".

Всего в Свердловской области работают четыре трамвайных системы — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Волчанске. 

Стоит отметить, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов идею о передаче трамвая поддержал.

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Областная газета Свердловской области

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