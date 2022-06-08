Аркадий Чернецкий принял участие в акции по сбору книг для беженцев ДНР и ЛНР

Заместитель председателя Заксобрания передал более ста книг для семей из ДНР и ЛНР. Фото:

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий передал более ста книг для семей из ДНР и ЛНР, проживающих сейчас в пункте временного размещения в санатории "Нижние Серги".

Сбор книг для беженцев организовало свердловское региональное отделение "Единой России". Заместитель председателя Заксобрания принес в региональную общественную приемную партии пять коробок книг из семейной библиотеки: классику, приключения, фантастику, образовательную литературу, рассказы и сказки для детей.

Все собранные книги активисты "Молодой Гвардии" в эту пятницу, 10 июня, отвезут в санаторий в Нижних Сергах. Также партия обеспечит доставку части собранных свердловчанами книг в библиотеки освобожденных республик.