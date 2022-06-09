В Екатеринбурге 25 июня пройдет Сабантуй-2022

С 2002 года Сабантуй включен в список ЮНЕСКО как шедевр устного и нематериального наследия человечества. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбург готовится к общегородскому празднику татарской и башкирской культуры Сабантуй. Стала известна дата и место проведения 85-го по счету торжества.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздник намечен на 25 июня (суббота). Он состоится на территории Преображенского парка в Академическом районе. Посетителей ждут демонстрации творческих номеров, дегустация блюд национальной кухни, спортивные состязания и народные забавы.

Для организации доставки жителей и гостей уральской столицы в Преображенский парк будет увеличено количество подвижного состава общественного транспорта, идущего в сторону Академического.

"На протяжении многих лет в Екатеринбурге проходит национальный праздник Сабантуй, который традиционно собирает представителей разных национальностей, жителей и гостей нашего города. Учитывая, что текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом культуры народов России, праздник приобретает особое значение", — подчеркнул глава города Алексей Орлов.

Добавим, с 2002 года Сабантуй включен в список ЮНЕСКО как шедевр устного и нематериального наследия человечества. Раньше этот праздник отмечали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же — в честь их окончания (в июне). Сабан означает "яровые", или в другом значении — "плуг", а туй — "свадьба", "торжество".

Читайте также:

Программа праздничных мероприятий на День России в Екатеринбурге.