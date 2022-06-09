Госдума одобрила досрочное продление дачной амнистии

Инициатива позволит охватить тех граждан, права которых не были закреплены законодательно. Фото: Алексей Кунилов

Закон о продлении дачной амнистии вступит в силу на три месяца раньше намеченного — не с 1 сентября, а с 1 июня 2022 года. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в третьем чтении.

Инициативу в нижнюю палату парламента внес глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что перенесение сроков упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество. Речь в том числе идет о земельных участках.

"Принимая во внимание текущую непростую экономическую ситуацию в стране, мы также предлагаем пересмотреть сроки вступления в силу отдельных, уже принятых федеральных законов на более ранние. В первую очередь это касается закона о "дачной амнистии": его применение существенно снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки. Срок вступления предлагается изменить на 1 июня 2022 года, запланированный срок вступления в силу — 1 сентября 2022 года", — передает слова Крашенинникова пресс-служба ГД.

Напомним, в декабре 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года.

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